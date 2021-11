La librairie Huwart à Mont-sur-Marchienne, une affaire qui roule depuis 40 ans

C’est presque une institution à Mont-sur-Marchienne, la librairie Huwart tenue par Éric et Mercedes Huwart, vient de fêter ses 40 ans d’existence. Quand on sait que l’espérance de vie d’une librairie est en moyenne de 8 ans, on peut parler d’un petit exploit. Mais quel est le secret de cette librairie ?

Convivialité et complicité Une fois entré dans la librairie, on comprend vite les raisons du succès. Énormément de choix en presse spécialisée, en livres et en Papeterie. Les clients sont nombreux ce jour-là. Arrivés au comptoir, ils viennent régler leur gazette, leur magazine préféré ou valider un ticket de loterie. Au comptoir, ils débattent, discutent, rigolent. Car c’est aussi ça, la clé de la réussite : la convivialité. Elle inonde l’établissement et ce grâce à Eric et Mercedes Huwart. Ensemble, ils font vivre cette librairie depuis 40 ans. "J’ai toujours dit que nous avions une clientèle très variée. Nous avons des sans domicile fixe, nous avons des ministres et nous devons les recevoir de la même façon et c’est ce que nous essayons de faire au quotidien. Il y a beaucoup de complicité aussi avec les clients. Il faut dire que l’immense majorité et charmante", raconte Mercedes.

Du choix en presse spécialisée Au fur et mesure du temps, la librairie s’est agrandie, ce qui a permis à Éric et Mercedes d’offrir énormément de choix à leurs clients. "Avec les agrandissements successifs on a pu se développer dans la presse spécialisée et offrir du choix. La presse spécialisée marche très bien car les gens qui sont passionnés, ils sont prêts à mettre le prix et à se déplacer pour trouver la revue qu’ils veulent absolument avoir. D’ailleurs, nous avons parfois des clients qui viennent de loin, certains viennent à 50 km d’ici", explique Éric Huwart". Pour les quarante ans de la librairie, Éric et Mercedes ont offert quelques douceurs à leurs clients pour célébrer cela. On ne sait pas encore ce qui est prévu pour les cinquante ans.

