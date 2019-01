La Justice vue par deux générations d'avocats carolos

Les avocats doivent en permanence s’adapter à un cadre législatif qui ne cesse d’évoluer. Le manque de moyens dont dispose la Justice a aussi un impact sur leur quotidien et sur leurs clients. A l’occasion de la rentrée du jeune barreau de Charleroi, nous avons croisé deux points de vue : celui de son président tout juste trentenaire, François Eteve et celui du bâtonnier de Charleroi, Pierre-Emmanuel Cornil. En 32 ans de carrière ce dernier a connu de nombreuses évolutions : " Elles ne sont pas toutes mauvaises en soit mais je regrette que le monde politique agisse bien souvent dans la précipitation ; nous avons eu un ministre de la Justice qui était un hyperactif législatif et il a voulu réformer énormément de pans du Droit que ce soit au niveau du code civil, du droit des sociétés ou encore des faillites … Je ne dis pas que les modifications ne sont pas bonnes mais on a le sentiment qu’on a voulu aller beaucoup trop vite et il a déjà pas mal de cafouillages. "

Maître Cornil souligne aussi que la justice joue un rôle important en tant que troisième pouvoir dans le redéploiement et le redressement de Charleroi et de sa région ; il est donc impératif qu’elle puisse faire son travail dans un contexte législatif stable et avec suffisamment de moyens. Or, l’heure est aujourd’hui aux économies et cela impacte le quotidien de tous les acteurs du monde judiciaire.

" Il y a de nombreuses répercussions : sur les avocats mais aussi sur les magistrats, les greffiers et évidemment sur les justiciables, explique maître François Eteve . Ce n’est pas toujours facile d’expliquer à un client que son dossier est retardé à cause d’un manque de moyens. "

Ce manque s’illustre aussi sur le plan informatique constate le bâtonnier de Charleroi :" Il n’y a pas les ordinateurs, explique Pierre-Emmanuel Cornil. Les programmes ne sont pas toujours compatibles et cela a de lourdes conséquences sur les interactions entre la Justice et les avocats alors que cela est primordial. "

Les deux avocats regrettent aussi que certains clichés sur la profession aient la vie dure. Ils tiennent à rappeler qu’ils sont d’abord au service du justiciable.

Enfin le président du jeune barreau et le bâtonnier souligne un point positif : à Charleroi la vétusté des tribunaux pose moins de problème qu’ailleurs. Les conditions de travail dans l’actuel Palais de Justice qui a été désamianté sont plutôt correctes et une nouvelle extension (le Palais du Verre) a été inaugurée en 2010. Ce bâtiment accueille le tribunal et l’auditorat du travail ainsi que le tribunal de commerce.