"La journée mondiale du Louviérois sera inscrite à l'UNESCO !"

Cela peut avoir l’air d’une blague, pourtant il n’en est rien. Le 15 mai 2021, un dossier sera introduit auprès de l’UNESCO, pour que le Louviérois ait sa journée mondiale. Le but : en faire un événement participatif, collectif et festif. Et pour marquer chaque jour d’ici là : les photographies de Louviérois.es de Vincent Chiavetta.

Une journée mondiale du Louviérois, mais pourquoi ? "Pour reconnaître et célébrer les qualités uniques des habitant·e·s de La Louvière", explique Vincent Thirion, directeur du Central, centre culture du Centre. "Pour affirmer à quel point nos esprits sont frondeurs, impertinents, irrévérencieux. Pour affirmer notre tempérament décalé, notre passé avant-gardiste et révolutionnaire. Pour nous sentir fier·e·s d’appartenir à cette Histoire, à ce foisonnement. Et pour mettre, tou·te·s ensemble, la ville en émoi. Pour ces raisons belles qui nous donnent envie de relever le menton, nous enverrons, le 15 mai 2022, une requête à l’UNESCO en vue de proclamer la Journée mondiale du Louviérois".

Ce 15 mai, le compte à rebours et lancé

Central se donne un an pour présenter ce grand projet, qui restera surtout un prétexte pour se rassembler. "Une année pour faire rayonner l’esprit louviérois à travers des initiatives visant à réunir les citoyen·ne·s autour d’idées participatives, individuelles ou collectives", continue Vincent Thirion.

Le décompte photographié

Chaque jour, durant cette année, le photographe Vincent Chiavetta publiera une photo d’un·e Louviérois·e sur le site www.jmdl.be. Chaque portrait portera le nombre de jours qu’il reste avant le 15 mai 2022. Et il y aura de tout, explique le photographe louviérois : "Des têtes connues, des visages moins connus que l’on croise dans nos rues, des jeunes, des moins jeunes, des rieurs et rieuses, des sérieux et sérieuses, des fantasques, des amusettes, des généreux et généreuses, des spitant·e·s…"