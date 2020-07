La Hulpe : port obligatoire du masque dans les rues commerçantes et annulation de la braderie

Du carrefour des Trois colonnes (Square des Trois colonnes 1) en ce compris la portion de la chaussée de Bruxelles au niveau des n°10, 18 et 1B jusqu’à la rue des combattants en ce compris les n°12 A et 29 A et la Place de l’Eglise au niveau de la rue de l’Eglise n°6 et de la rue Saint Nicolas n°3