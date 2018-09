La Hulpe : Christophe Dister candidat à sa propre succession... mais avec une autre majorité

Le bourgmestre MR de La Hulpe avait un peu hésité avant de décider de se représenter aux communales: "Après 24 ans en politique, et deux mandats de bourgmestre, je pensais qu'il était temps de faire le point, de prendre du recul, confie-t-il. Mais aujourd'hui, je me sens à nouveau motivé". Au cours de l'année dernière, il s'est même rapproché du groupe IC (tendance CdH), qui siège jusqu'à présent sur les bancs de l'opposition. Sa liste LB (Liste du Bourgmestre) comptera donc des membres MR, des anciens partenaires du groupe VAL (tendance socialiste) et, donc des membres d'IC, dont l'ancien bourgmestre de La Hulpe, le CdH Philippe Leblanc, réconcilié avec son ancien adversaire politique. Vue comme un "super cartel", la liste espère faire au moins aussi bien qu'en 2012, à savoir décrocher quatorze sièges sur dix-neuf.

Ecolos et Citoyens

Les verts qui figuraient sur la Liste du Bourgmestre en 2012 ont donc dû changer leur fusil d'épaule. Ils ont d'abord été à l’initiative de la Liste des Citoyens, surfant sur le courant de la démocratie participative. Trois membres du parti poussaient au départ la liste, avant de décider de la laisser voler de ses propres ailes et de mettre sur pied sa propre liste. "L’écologie politique doit se mener sur une liste Ecolo. Ce seront deux projets différents, deux démarches différentes", indique Julie Drossaert, présidente de la locale Ecolo. La Liste des Citoyens se défend d'ailleurs d'une filiation directe avec le parti: "Le groupe a travaillé avec des personnes venant de tous les horizons, mais en insistant sur le fait que les convictions personnelles (politiques, religieuses, culturelles) devaient rester dans la sphère privée, afin que chacun soit au service d'un projet collectif et ouvert", rappellent ses membres dans un communiqué de presse. La liste, incomplète, a été présentée ce dimanche avec de réelles ambitions de participer aux conseils communaux. La liste Ecolo sera elle aussi plus que probablement incomplète. Elle espère maintenir les deux sièges qu’elle occupait jusqu’ici au conseil communal. La quatrième liste à entrer dans la danse sera une liste DéFI, emmenée par Jean-Michel Duchenne, commissaire de police retraité de la zone de la Mazerine.

Faire venir des jeunes

Les défis qui attendent la future majorité sont d'ordre démographique et urbanistique. La population vieillit à La Hulpe, elle est même en diminution. "Cette érosion démographique n’a pas encore de conséquences concrètes, mais ses impacts se ressentiront à plus long terme", observe le bourgmestre. Comment inciter des jeunes à s’y installer pour inverser la tendance? La solution préconisée par Christophe Dister est de reconvertir les sites de bureaux aujourd’hui désertés en maison de repos et en immeubles de logement mieux adaptés aux jeunes ménages. Mais cette proposition n’est pas du goût de tout le monde dans la majorité: "Je ne pense pas que des appartements haut-de-gamme soient une solution pour faire venir des jeunes", argumente Julie Drossaert, présidente de la locale Ecolo, même si le bourgmestre insiste sur la nécessité de maintenir un mix entre logements de standing et habitations à prix modéré. "Il nous semble que le terme érosion est surtout utilisé pour favoriser une urbanisation croissante. Il n’y a certes pas d’explosion démographique à La Hulpe. Est-ce que c’est grave? On ne pense pas", réagit Bruno Hendrickx de la Liste des Citoyens.