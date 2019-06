La Hesbaye fortement touchée par les intempéries de lundi

Des pluies abondantes sont tombées en province de Liège et dans l'arrondissement de Huy-Waremme aux alentours de 18h00 lundi. Si du côté de Huy, aucun dégât n'était signalé, la zone Hesbaye a en revanche été fortement touchée: coulées de boues, inondations de caves et des rues sous eau.

92 interventions dans la zone de secours de Hesbaye

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont indiqué être intervenus 92 fois, dans les différentes communes de l'arrondissement de Waremme comme Fexhe, Saint-Georges, Crisnée, Berloz ou Geer.

La majorité des interventions se situaient entre 18h30 et 20h30 et concernaient principalement des pompages. La plupart d'entre elles ont eu lieu à Waremme même. Mardi, les pompiers étaient toujours en route pour aider les riverains et les communes touchées par ces pluies. Le nettoyage devait durer une bonne partie de la journée.