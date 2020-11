La HEPH Condorcet-Tournai poursuit ses travaux d'expansion

Dans la continuité des travaux de son nouvel auditoire inauguré en 2017, la "Haute école provinciale" de Hainaut Condorcet poursuit son expansion avec la finalisation des travaux d'aménagement d'un parking de 152 places à Tournai. Le montant global des travaux flirte avec les 800.000 euros.

"Hainaut Ingénierie Technique" vient de terminer l'aménagement de ce nouveau parking situé sur le site de la "Cité Georges Point", à proximité immédiate des salles de cours et des infrastructures sportives de la HEPH-Condorcet de Tournai. "Ce projet était nécessaire afin de répondre à un triple besoin; d'abord faire face à une hausse de la population scolaire, ensuite à l'augmentation de la mobilité estudiantine et enfin se conformer aux exigences du permis d'urbanisme du nouvel auditoire", indiquent Fabienne Devilers et Serge Hustache, députés provinciaux. Implanté sur un terrain vague le long d'une voirie communale et du rieu "D'Amour", les travaux ont consisté en l'aménagement d'un parking de 152 places dont deux pour les PMR et d'une zone de stockage des déchets verts. Outre la réalisation d'un parking sur une superficie de 5.000 m2, le projet comprenait des travaux d'éclairage du site, la pose de clôtures, d'un portail, de barrières levantes et d'un contrôle d'accès. Un système de vidéo-surveillance a été placé.

Divisés en quatre lots, les travaux sont d'un montant global de 783.876 euros. Plutôt qu'un simple parking en bitume, le projet a inséré des techniques respectueuses de l'environnement. Le parking est doté d'un revêtement drainant au niveau du stationnement et d'une membrane d'étanchéité qui permet de récolter les eaux qui s'écoulent vers un séparateur d'hydrocarbures. Les huiles et essences des véhicules sont ainsi filtrées avant d'être rejetées vers le rieu d'Amour.

Jusqu'à ce jour, le campus disposait de 189 places pour les étudiants et de 47 places pour les membres du personnel. Le nouveau parking était attendu notamment pour répondre à la croissance constante du nombre d'étudiants. La section paramédicale affiche une hausse de fréquentations de 5% par rapport à l'année 2019-2020. Les catégories "Santé publique" accueillent 657 étudiants et "Sciences de la motricité" 1.194 étudiants.

Suite au transfert de Mouscron vers Tournai des sections immobilier et comptabilité, le département sciences économiques, juridiques et de gestion affiche une augmentation de 34% pour un total de 233 étudiants.

Enfin, le département sciences et technologies passe de 180 à 195 étudiants. Les infrastructures existantes ne pouvant plus proposer de solution pour l'ensemble des étudiants, ce projet répond aussi à un besoin en termes de mobilité estudiantine, en constante augmentation.