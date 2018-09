La guerre des Lutgen : réactions à Bastogne

Selon nos informations, l'homme d'affaires Jean-Pierre Lutgen, le CEO de la marque de montres Ice Watch, se lancera bien en politique lors des prochaines communales d'octobre, à Bastogne. Il devrait le confirmer ce mardi lors d'une conférence de presse. De quoi laisser augurer d'un affrontement direct avec son frère, Benoît Lutgen, président du CDh et bourgmestre de Bastogne. De quoi surtout tendre encore davantage des relations visiblement déjà bien difficiles.

A Bastogne, ce samedi, l'idée d'un duel à venir n'a pas vraiment surpris. La rumeur était dans l'air depuis des mois. A l'ombre du char américain sur la place de Bastogne, les réactions oscillent entre indifférence des uns et volonté pour d'autres d'en finir avec la guéguerre entre les frères. "Ce serait effectivement bien s'ils pouvaient s'allier à la limite sur une même liste. Après tout, il y en a un qui est doué en économie et l'autre en politique, cela pourrait faire des flammes hein". Autre réaction plus lapidaire : "Ca ne m'intéresse guère, ils ne valent pas mieux l'un que l'autre, voilà".

Et pourtant, il semble bien que Jean-Pierre Lutgen, va venir défier son bourgmestre de frère en politique. Au sein d'une liste Citoyens +, associant MR-PS-Défi-Ecolo, liste un peu "Tous contre 1". Pour ébranler la majorité absolue du CDH Benoît Lutgen, 17 sièges sur 25 en 2012, et surtout un score canon de 4358 voix de préférences. Bref, il y a tout de même du travail pour ébranler l'occupant de l'Hôtel de ville.

On n'a pas envie de voir une lutte

Du côté de la future liste, pas de commentaires au micro sur le nouveau venu qui s'annonce, mais juste sur le projet. Estelle Weber, de la liste Citoyens + : "On n'a pas envie de voir une lutte. Nous ce qui nous intéresse c'est les citoyens et le projet des citoyens, toutes tendances confondues, malgré nos différences et en trouvant malgré tout des terrains d'entente et des projets communs pour la ville de Bastogne et les villages. C'est pour cela que je suis très heureuse d'en faire partie".

Dans le camp d'en face si l'on ose dire, on attend de voir venir. Après tout en 2012, déjà annoncé, Jean-Pierre Lutgen ne s'était finalement pas présenté. Annick Burnotte, échevine CDH et qui figure sur la liste du bourgmestre actuel : "On attend de voir. A l'heure actuelle, on n'est encore sûr de rien. Jean-Pierre Lutgen n'est pas encore officiellement candidat quand je vous parle". Quant à savoir si tout ceci n'est pas un peu "lassant" : "C'est sans doute lassant mais je ne dirai rien d'autre".

Ultime confirmation si tout va bien, ce mardi avec une conférence de presse de Jean-Pierre Lutgen. Une chose est sûre : à l'issue du scrutin, il faudra choisir. Le code de la démocratie locale en Wallonie interdit à deux frères de siéger ensemble dans le conseil communal : seul celui de la liste la plus forte le pourra. Ambiance...