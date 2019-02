La grogne des médiateurs scolaires bruxellois

Ils gèrent les conflits entre élèves, professeurs ou encore parents... La plupart de ces médiateurs observent depuis 15 jours un arrêt de travail d'une heure tous les matins. Depuis en fait l'introduction d'une nouvelle directive de la Communauté française qui les oblige à encoder les noms de ceux qui font appel à leurs services.

Un manque de confidentialité qui inquiète ces travailleurs de terrain

Depuis le mois de janvier, tous les médiateurs scolaires sont tenus d'encoder ces noms dans une application informatique. Une partie des Bruxellois s'y refusent. Ils craignent que plus personne n'ose frapper à leur porte.

"Si on dit que le service est confidentiel et qu'en même temps, quand les gens font la démarche, on leur demande de mettre leur nom dans une base de données ainsi qu'une série d'informations (de type : la nature du conflit, avec qui, la durée ou l'issue du conflit)… Ce sont quand même des informations confidentielles qui pourraient dissuader les gens de faire la démarche vers la médiation", déclare Fabian De Brier, médiateur dans une école au centre-ville.

Rendre la gestion plus fluide

La confidentialité n'est absolument pas remise en cause, rétorque le cabinet de la ministre de l'Enseignement. Pas question de fichage. C'est d'ailleurs précisément interdit par le décret et passible de poursuite pénale. "Ont accès à cette plateforme uniquement les personnes de terrain, en l'occurrence les médiateurs dont c'est le travail au quotidien. Et deux autres personnes gérant l'ensemble du dispositif, qui sont elles-mêmes des médiateurs et qui sont soumises au secret professionnel. Personne d'autre à l'administration n'y aura accès", assure Eric Etienne, porte-parole de la ministre.

Cette digitalisation des données a pour objectif, dit le cabinet, de rendre la gestion des dossiers plus fluides, en évitant notamment les doubles interventions. Cela devrait permettre aussi de favoriser les transferts de médiation entre médiateurs en cas de problèmes ou d'incapacité.

Cette polémique entre les médiateurs et l'administration de l'enseignement fera l'objet mardi d'une question au Parlement de la Communauté française. En fonction des réponses de la ministre, la CGSP n'exclut pas de durcir le mouvement.