La grève du corps de sécurité du palais de justice de Bruxelles pourrait continuer ce jeudi

Nouvelle journée de grève ce mercredi au palais de justice de Bruxelles. Aucune sécurité n'était donc assurée aux audiences et aucun détenu n'a été transféré vers le palais de justice, a annoncé à l'agence Belga l'un de ces agents, délégué syndical CSC.

"Nous souhaitons que les agents obtiennent les promotions qu'ils auraient obtenues si nous étions restés sous l'autorité du SPF Justice, avant d'entrer à la police fédérale, sous l'autorité du SPF Intérieur. Pour le moment, ces promotions nous sont refusées", déplore Kosov Muja, agent de sécurité et délégué syndical CSC, après plusieurs arrêts de travail pour les mêmes motifs ce mois-ci.

En décembre 2015, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait annoncé un changement de tutelle concernant les corps de sécurité des palais de justice. Ce changement est en cours. Les agents de sécurité obtiendront le même statut que les agents pénitentiaires.

Depuis lors, de nombreuses négociations ont eu lieu concernant les conditions de ce transfert mais aucun accord ne semble avoir été trouvé entre travailleurs et nouvel employeur.

Pendant ce temps, les audiences annulées s'accumulent, ce qui augmente l'arriéré judiciaire. Au point que le président du tribunal de première instance, Luc Hennart, s'inquiète de l'enlisement du conflit et se demande s'il n'existe pas un agenda caché. "La réponse au mécontentement des agents de sécurité n'est pas si difficile à trouver. Il faut une réponse structurelle avec un nombre suffisant de personnes pour assurer le service." L'absence de solution ne pourrait-elle pas cacher d'autres intentions politiques et par exemple le remplacement des comparutions personnelles par des vidéoconférences? Luc Hennart ne l'exclut pas :" Des projets existent même si la cour constitutionnelle a finalement annulé ces dispositions. Mais par ailleurs, on construit des salles d'audience sécurisées dans l'environnement immédiat des prisons et ça, c'est une réalité!"

Ce mercredi soir, on évoquait sérieusement la poursuite de la grève ce jeudi et peut-être aussi vendredi, jour de grève dans la fonction publique.