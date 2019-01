La "gratuité" des transports en commun à Bruxelles ? "Cela n'existe pas !", répond Bianca Debaets

A quelques mois des élections, l'idée de la gratuité des transports en commun refait surface. Mercredi, le nouveau vice-président socialiste de la STIB a proposé la gratuité des transports les soirs et les week-ends. Avant lui, le cdH avait remis sur la table la gratuité totale de la STIB.

Au sein de la majorité bruxelloise, on n'est en tout cas pas sur la même longueur d'ondes puisque pour le CD&V, la gratuité, quelle qu'elle soit, c'est une fausse bonne idée.

"Si on rend le transport en commun gratuit, cela veut dire que le contribuable bruxellois paiera la facture, a commenté la secrétaire d'Etat bruxelloise Bianca Debaets. Et, forcément, on devra faire des choix… On ne pourra plus réaliser d'autres projets. Je pense par exemple à l'extension du métro, investir dans les logements sociaux, construire des écoles…"

Gratuit, cela n'existe pas !

"N'oublions pas que les gens qui touchent le revenu d'insertion voyagent déjà gratuitement. Et c'est très bien ! Que les séniors ne paient que 60 euros par an pour emprunter les transports bruxellois ; que les jeunes de moins de 12 ans voyagent aussi gratuitement… J'estime dès lors que les gens qui ont un salaire peuvent effectivement payer une partie pour les transports en commun. Sinon tout le monde paiera la facture, via les impôts. Car cela entraînera nécessairement une hausse des impôts !"