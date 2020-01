La Grande Mosquée de Bruxelles introduit une demande de reconnaissance

"Mon espoir est que la reconnaissance effective advienne rapidement et que cette reconnaissance "à haute valeur symbolique ajoutée" suscite des vocations auprès d’autres mosquées", a précisé ce mardi Rudi Vervoort en commission du Parlement bruxellois, suite à une interpellation de la députée Nadia El Yousfi (PS). Aujourd’hui, la Région bruxelloise compte moins de cent mosquées, mais seulement 21 mosquées reconnues et huit demandes à l’analyse.

La fin du contrôle par l’Arabie saoudite

Si la Grand Mosquée demande sa reconnaissance, c’est aussi pour tourner définitivement une page. En 1967, la Belgique donne la gestion du bâtiment qui abritera la future Grande Mosquée (l’ancien pavillon oriental de l’Exposition nationale de 1880) à l’Arabie saoudite. Un bail emphytéotique de 99 ans est conclu en 1969. Après restauration, le lieu de culte est ouvert aux fidèles, en 1978, quatre ans après la reconnaissance du culte islamique.

Mais au fil des années, l’influence saoudienne pose questions. La diffusion d’un islam rigoriste et wahhabite auprès des musulmans de Belgique venus principalement d’Afrique du Nord inquiète les autorités belges. C’est le cas au moment de la guerre civile en Algérie mais plus encore ces dernières années avec l’apparition des organisations terroristes Al-Qaïda et Etat islamique. Après les attentats du 13 novembre à Paris et du 22 mars à Bruxelles, le pouvoir politique se saisit de la question, suite à diverses interpellations au Parlement fédéral. La commission d’enquête parlementaire sur les attentats pointe la responsabilité de la Grande Mosquée dans la propagation d’un islam radical. Il apparaît également que le Centre islamique et culturel, qui gère le lieu, n’a jamais publié ses comptes. Il faudra attendre pour cela juin 2016.

En mars 2018, le gouvernement fédéral décide de rompre la convention avec l’Arabie saoudite. La gestion du lieu revient à l’Exécutif des musulmans. Le transfert est effectif en mars 2019. Mais quelques semaines plus tard, la presse apprend qu’un imam rémunéré par l’Arabie Saoudite y office encore. Une information confirmée par le cabinet du ministre de la Justice Koen Geens (CD & V) qui parle d’un problème lié à la phase transitoire.

La Grande Mosquée vient de loin

Récemment, celui-ci a constitué l’ASBL de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles, présidée par Salah Echallaoui, par ailleurs vice-président de l’Exécutif. "Nous avons introduit une demande de reconnaissance en application avec les recommandations des conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats terroristes. Cette Grande Mosquée devait changer de statut, comme mosquée publique", explique celui-ci à la RTBF. "La reconnaissance de la Grande Mosquée de Bruxelles qui vient de loin, avec la rupture avec la Ligue islamique mondiale (NDLR: l’Arabie Saoudite), fera d’elle un lieu emblématique de l’islam en Belgique, l’islam institutionnel. Cela permet d’avoir un cadre d’imams responsables et reconnus par les autorités qui seront financés par le SPF Justice. Cela permettra à l’organe chef de culte et à ses instances d’exercer un contrôle sur le discours religieux dans cette mosquée." Les imams désignés signeront une charte comme tous les autres imams reconnus en Belgique, dit-on.