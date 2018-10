La Grand-Place de Bruxelles raconte son histoire à la Maison du Roi

Dans la Maison du Roi, en face de l'Hôtel de Ville, l'exposition ouvre un chapitre méconnu de l'histoire de la capitale. Bérengère de Laveleye, conservatrice du Musée de la Ville de Bruxelles raconte: "A la toute fin du 17ème siècle, à la demande de Louis XIV, Bruxelles est bombardée et incendiée. Il ne restera que des ruines, 4000 bâtiments sont détruits dans la partie basse de la Ville. L'Hôtel de Ville brûle et avec lui, des collections d'art, des tapisseries, des tableaux que l'on ne connaît plus qu'au travers de tristes registres". Des tableaux retracent cet épisode. Témoins aussi de ce bombardement, trois boulets "que l'on a conservés dans les réserves du Musée, on a quand même fait vérifier qu'il n'y avait plus de poudre dedans pour les exposer". Une pièce de monnaie a aussi été frappée juste après le bombardement. D'un côté, l'on y voit Bruxelles misérablement bombardée. De l'autre côté de la pièce dorée, le phénix qui renaît de ses cendres.

Les trois boulets conservés dans les réserves du Musée - © Tous droits réservés

Reconstruction et restauration

Ce phénix est devenu un symbole très présent sur la Grand-Place. "Il représente l'énergie avec laquelle les Bruxellois ont reconstruit la Grand-Place, explique Bérengère de Laveleye, Bruxelles a vraiment décidé de ne pas se laisser abattre. Très vite, chaque métier, chaque corporation a reconstruit sa maison en rivalisant d'énergie et de beauté au point de s'endetter". Une merveille architecturale qui mélange plusieurs époques.

Au 19ème siècle, la Grand-Place est restaurée. La Belgique vient de déclarer son indépendance et la logique est celle-ci: nous avons un patrimoine, il faut le mettre en valeur. "A cette époque, la Maison du Roi a été démantelée et reconstruite "à la manière de", détaille la conservatrice. L'Hôtel de Ville quant à lui, était un bâtiment gothique qui a été augmenté d'un décor de sculptures hallucinant et magnifique. Des sculpteurs reproduisent des sculptures moyen-âgeuses pour faire "comme si elles étaient là depuis l'époque gothique". C'est la mode au 19ème siècle". Aujourd'hui, les choses ont changé: "Nous avons des cahiers de charge à respecter. Plusieurs corps de métiers œuvrent à la restauration de la Grand-Place, ils refont des formes trop abîmées, viennent dorer à la feuille d'or".

La Grand-Place comme lieu de rassemblement

L'exposition se conclut avec une série de photos d'animation de la Grand-Place. On découvre par exemple que la Grand-Place servait encore de parking il y a quarante ans. Cette photo des troupes allemandes sur la Grand-Place pendant la guerre de 14, au moment de l'Occupation. Plus joyeuse, la Grand-Place et ses tapis de fleurs, la Grand-Place et les Ommegangs. Des gradins se construisent et se déconstruisent au gré des événements. Avec en tête d'affiche, la fête lors du retour des Diables après la Coupe du Monde. "Même si en tant que conservateur du Musée, ça nous fait littéralement trembler. La Maison du Roi tremble quand il y a un monde pareil. On se rappelle alors que l'on est sur un marécage et que le bâtiment bouge! Cela ne s'arrête jamais, sur la Grand-Place !"

The Grand-Place To Be, c'est le nom de l'exposition, se déroule du 4 octobre 2018 au 29 décembre 2019 au Musée de la Ville de Bruxelles. Vous pourrez aussi y croiser la girouette de Saint-Michel (l'originale). A découvrir aussi à l'intérieur de l'exposition : une expérience en réalité virtuelle qui vous transporte en 1695, sur la Grand-Place, au moment du bombardement par les troupes de Louis XIV.