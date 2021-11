La gestion des intérêts matériels des communautés de cultes locales dépendra de la Région en 2023

La gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues dépendra bientôt de la Région bruxelloise et non plus des communes de la capitale.

L'organisation et la reconnaissance des communautés locales sont de compétence régionale. La reconnaissance du culte lui-même est restée de compétence fédérale. La réglementation en vigueur en Région de Bruxelles-capitale en matière d'organisation et de financement du matériel de l'exercice du culte est toujours celle héritée du concordat entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII. Au cours de l'histoire, différents textes sont venus se greffer sur cette réglementation pour y intégrer d'autres cultes, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer une réglementation complexe, différenciée et peu adaptée au contexte moderne.