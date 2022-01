La Gazette de Liège : le plus ancien titre de presse belge disparait après plus de 180 ans d’existence

Après 181 années d’existence, c’est la fin du journal la Gazette de Liège, le plus vieux titre de presse papier du pays. Le journal La Libre Belgique qui le publiait, a annoncé qu’elle fusionnait désormais l’ensemble de ses pages régionales. Créé le 4 avril 1840, le quotidien régional belge avait été racheté en 1967 par la Libre Belgique pour devenir son édition locale liégeoise. Par mesure d’économies, IPM, le groupe propriétaire du titre, a décidé de la supprimer. La Libre Belgique Gazette de Liège était encore tirée à un peu plus de 3500 exemplaires. Les 5 journalistes –deux employés, 3 indépendants- de la Gazette de Liège couvriront l’actualité de la région liégeoise pour le groupe IPM qui regroupe La Libre, La DH et L’Avenir.

Le journal dans lequel l'écrivain Georges Simenon a débuté

La première trace d’existence de la Gazette de Liège date de 1688. Au 18e siècle, il devient le journal officiel de l’autorité politique liégeoise des Princes-Evêques. Un privilège qu’il perd la veille de la révolution française. Le titre réapparaît en 1840. A l’époque, l’évêque de Liège veut créer un journal de propagande catholique pour contrer la presse libérale et franc-maçonne régionale. Ils seront 4 générations de Joseph Dumarteau à se succéder à la tête du journal.

Avant tout, nous voulons rester liégeois"

Avec ce credo : "Avant tout, nous voulons rester liégeois". Pendant la guerre 14-18, la gazette ne sera pas publiée. Un an plus tard, un jeune journaliste d’à peine 16 ans y écrit ses premiers articles. Georges Simenon en publiera plus de 1000 en trois ans. En 1967 La Libre Belgique rachète le titre. La Gazette de Liège autonome disparait. Et elle est remplacée par une gazette de quatre pages qui est insérée dans la Libre Belgique.