Tous les tunnels routiers de Bruxelles fermés suite à un incident à la gare du Nord

Sur son compte Twitter, Bruxelles mobilité a informé que « tous les tunnels routiers de Bruxelles sont fermés à la circulation ». En cause, une alerte à la bombe, survenue sur le coup de 14h30 et provoquant l'évacuation de la gare du Nord située à Schaerbeek. Le centre de gestion de la mobilité bruxellois est directement impacté puisque les locaux ont dû être évacués. Ils sont donc dans l'incapacité d'assurer la sécurité des tunnels. Résultat : la décision a été prise de fermer les tunnels, confirme Camille Thiry porte-parole de Bruxelles-Mobilité.

« Par mesure de précaution, les forces de l'ordre ont décidé d'évacuer le lieux », précise Audrey Dereymaeker, porte parole de la zone de police Bruxelles-Nord. « Un périmètre de sécurité a été installé et la police effectue toutes les vérifications nécessaires afin de réouvrir la gare le plus rapidement possible », ajoute Sandra Eyschen, attaché-presse de la police fédérale.