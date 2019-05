La gare du Nord évacuée, les lignes de bus y passeront de nouveau dès ce soir ou demain

Le déplacement des migrants en transit à la gare du Nord a lieu vendredi matin selon la ministre de l'Asile et la Migration, Maggie de Block (Open Vld). Les migrants sont redirigés vers des centres pour sans-abri à Bruxelles, où ils seront suivis par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). Ceux qui « ne saisiraient pas cette chance » et retourneraient vers la gare seront emmenés en centre fermé, a précisé la ministre.

148 personnes déplacées hier soir

Mais ce matin à la gare du Nord, tout était calme selon nos reporters sur place. Pas d'action en cours. L'endroit est déserté. Il ne reste que des couvertures. Une opération a en réalité déjà eu lieu hier soir à 21h à l'initiative du Samusocial, de la Croix-Rouge et de la Plateforme de soutien aux réfugiés. Une dizaine de travailleurs sociaux se ont rendus à la gare du Nord et ont proposé un trajet en bus ou en camionnette vers des centres d'accueil. Au total, 148 personnes ont été déplacées vers la porte d'Ulysee à Haren (40), le Centre d’accueil pour sans abris du Botanique (48) géré par le Samusocial et le centre Croix Rouge rue de Trèves (60). Entre 40 et 50 personnes sont restées sans solutions d'hébergement.

« Cette mesure est prise à titre temporaire afin de répondre à l’urgence humanitaire et sanitaire frappant les personnes sur place dont la situation se détériore jour après jour », indique le Samusocial. L'idée est de collaborer avec l'Agence fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile, Fedasil afin d'orienter les migrants hébergées.

Réouverture des lignes

La société de transport en commun flamande, De Lijn, se dit heureuse de voir une solution dégager. Les arrêts de bus devraient être remis en place ce soir au demain matin. Elle avait en effet arrêté de faire circuler ses bus depuis la Gare du Nord depuis le début du mois de mai. La Stib n'a quant à elle pas encore pris de décisions.