La gare de Lillois, c'est fini ! Place au (futur) RER...

Une démolition que l'on doit à l'avancement du chantier RER. Une nouvelle voie doit être construite. Le quai sera reculé. La gare, quant à elle, doit disparaître. C'est inéluctable.

"On démolit la gare parce que la troisième voie qui sera construite prochainement sera beaucoup trop proche du bâtiment, nous répond Aubry Maïkrovitch, surveillant de travaux. Il est donc préférable de tout détruire et de reconstruire un quai, plus accessible."