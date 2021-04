La garde-robe de Manneken-Pis s'entrouvre sur une page de l'histoire bruxelloise

A deux pas du coin où le plus célèbre "ketje" de Bruxelles expose ses attributs, la garde-robe de Manneken-Pis a rouvert ses portes ce 3 avril. Un modeste rez-de-chaussée, où de grandes vitrines donnent à voir une partie du millier de tenues que le gamin s’est vu offrir au fil des siècles. Des costumes offerts, mais pourquoi, par qui et depuis quand ? Visite de ce petit musée, avec Gonzague Pluvinage, le conservateur et responsable de la garde-robe.