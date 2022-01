La galette des rois un peu plus chère à cause du prix des matières premières

A Fayt-Lez-Manage, la boulangerie artisanale le Tordoir, c’est le coup de feu. Le réveil a sonné à 2 heures du matin pour fabriquer ces fameuses galettes. C’est simple, la galette des rois représente davantage en chiffre d’affaires que Noël.

Cette année a été un peu particulière, Kevin le patron a beaucoup de mal à trouver un beurre digne de ce nom "d’habitude on travaille avec une marque très connue de Liège. Malheureusement, l’usine a dû fermer à cause des inondations." Le boulanger a dû se rabattre sur un beurre français " c’est difficile d’en obtenir. De plus, on doit continuellement adapter la recette parce que le beurre n’est jamais le même. On essaye de travailler au mieux avec le beurre qu’on reçoit."