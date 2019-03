La gale, une maladie contagieuse, fait son retour notamment en province de Liège

La gale est une maladie très contagieuse qui touche uniquement les êtres humains. Cette maladie connait une recrudescence en province de Liège.

D'autres provinces sont également concernées comme la province du Hainaut et Bruxelles. Le dermatologue Dominique Tennstedt, des cliniques universitaires Saint-Luc, explique la contamination de cette maladie : " La contamination se fait suite au contact de peau à peau, c’est-à-dire quand on touche quelqu’un d’une manière plus au moins intime. C’est pour ça qu’on voit des infections dans des familles, des groupes, des maisons de repos et aussi dans les mouvements de jeunesse. C’est une infection liée à un sarcopte, c’est-à-dire un parasite, qui se régale en mangeant des cellules mortes qui sont sur la peau. Ce parasite provoque des démangeaisons parfois insupportables. Les personnes atteintes peuvent se gratter des pieds à la tête de manière frénétique et très importante ".