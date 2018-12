La fusion des communes, seul moyen de survie pour les "petites" entités ?

Les nouveaux conseils communaux sont à peine installés qu'on réfléchit déjà à ce que seront les élections communales en 2024. Peut-être que seulement 25 ou 26 bourgmestres au lieu des 27 actuels seront élus en Brabant wallon…

Le gouvernement wallon encourage en tout cas les petites communes à penser à fusionner, sur base volontaire évidemment.

Une idée qui fait des émules en Brabant wallon ?

Quand on pense "petites communes", on pense surtout à celles de l'Est de la province du Brabant wallon. Elles unissent déjà leurs forces quand il s'agit d'engager des dépenses importantes, comme par exemple le recrutement de fonctionnaires au profil très spécialisé. Comme un responsable de la protection des données, un agent constatateur ou un conseiller en énergie. Mais de là à fusionner...

L'idée ne séduit pas tout le monde, tout dépend des sensibilités. Pas question pour une commune comme Incourt, par exemple, de perdre son identité.

A Hélécine, par contre, le nouveau bourgmestre Pascal Collin n'est pas complètement fermé à l'idée d'une fusion. "A un moment donné, une petite commune comme la nôtre risque de ne plus être viable, sur le plan financier. Si on pouvait éventuellement se regrouper, atteignant par exemple les 7000 habitants, nous pourrions à ce moment-là réaliser des économies d'échelle par rapport au traitement des mandataires des cadres légaux. Cela ferait une économie d'à peu près 350.000 euros."

"Faire des économies"… la seule raison ?

Ce n'est pas le seul argument invoqué. Ce qui serait encore plus intéressant pour les communes, c'est que le gouvernement wallon s'est engagé à reprendre la dette de celles qui s'engageraient dans ce processus de fusion. A Hélécine, elle s'élève à près de 4 millions d'euros. Mais à ce stade, aucune main n'a encore été tendue en ce sens vers une commune voisine, même de manière informelle.

Il faut dire qu'on est encore au tout début de la législature. Et que - complication supplémentaire - celle qui ferait le mariage de raison idéal avec Hélécine est Lincent... dans la province de Liège.