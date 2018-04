La foudre tombe sur l'école normale de Nivelles, l'incendie est en train d'être maîtrisé

La foudre s'est abattue sur le toit de l'école normale de Nivelles, rue Emile Vandervelde, ce dimanche soir, suite aux violents orages qui ont touché une grande partie du pays. Un violent incendie s'est déclaré, qui n'a pas fait de blessés.

Un important dispositif de pompiers et de sécurité est arrivé sur place. La situation est en train d'être maîtrisée, même si à 21h30 les flammes s'échappent toujours du bâtiment. Les conduites de gaz ont été coupées par sécurité.

La zone de secours du Brabant Wallon est submergées d'appels à cause des orages et violentes pluies qui ont touché la province en début de soirée. La zone de secours de Philippeville et Dinant est également en alerte, avec une septantaine d'appels.

Le numéro 1722 a été activé ce dimanche midi pour toute situation non-urgente suite aux intempéries.