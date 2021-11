La forêt de Soignes perd progressivement ses chevreuils

Dans la forêt de Soignes, nombreux sont les promeneurs à s’extraire des turbulences de la ville… Quand soudain, au détour d’un chemin, un animal sauvage apparaît : un écureuil roux monte sur un arbre. Dans le ciel, une buse et une corneille se chamaillent… Et puis avec un peu de chance, il peut y avoir une rencontre avec le chevreuil. "C’est magnifique ! ", s’exclame Marie, une promeneuse habituée des sous-bois. "Les chevreuils sont assez farouches. Il faut être calme et prudent pour les approcher, ne pas faire un bruit pour ne pas les effrayer et malheureusement, ils s’observent de loin. Dès qu’ils nous détectent, ils s’en vont", avertit cette amatrice de balades croisée sur un chemin.

Une rencontre féerique menacée

Le comptage annuel des chevreuils confirme la tendance à la baisse de ces animaux en forêt de Soignes initiée depuis 2014. Selon les observations, l’indice kilométrique d’abondance des chevreuils est passé à 0,5 par kilomètre cette année contre 0,6 trois ans plus tôt. C’est également moitié moins que les observations effectuées entre 2008 et 2013.

Plusieurs hypothèses à la disparition des chevreuils

Se font-ils écraser par les voitures ? Sont-ils chassés par des braconniers ? Les sangliers en augmentation leur veulent-ils du mal ? Y a-t-il trop de promeneurs qui perturbent leurs habitudes ? Cette dernière hypothèse semble la plus plausible pour Stéphane Vanwijnsberghe : "le chevreuil fuirait les zones les plus fréquentées pour se réfugier dans le cœur de la forêt et réduirait ainsi son territoire vital", envisage le directeur de la sous-division forêt nature pour Bruxelles Environnement. "La population de chevreuils dans ce cas-là adapterait son nombre au territoire qui lui est disponible", continue-t-il. "C’est la première piste à envisager même si les autres pistes doivent être explorées".

Un programme d’études concret devrait à présent permettre de mieux comprendre les raisons de l’apparent déclin de la population de chevreuils en forêt de Soignes, en vue d’implémenter les mesures utiles pour inverser la tendance.