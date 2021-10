La "Forestaille" à Lobbes : 10 ans d’activité au service de la réinsertion sociale

C’est une expérience assez singulière en Wallonie qui fêtait ce samedi ses 10 ans d’existence. La Régie de quartier "la Forestaille" installée en pleine campagne lobbaine a permis, depuis 2011, à 200 personnes de renouer avec le travail et la vie sociale.

" C’est un outil de réinsertion sociale qui a fait ses preuves, explique François Castagna, Délégué à la gestion journalière de la Régie. Il y a 10 ans, après le rachat de la ferme par le fond du logement wallon, on s’est lancé dans la transformation complète de ce lieu avec ce projet pilote de régie de quartier installée à la campagne. Avec un objectif remettre sur les rails des personnes en difficulté professionnelle et personnelle. "

2 axes dans ce travail social : la formation professionnelle et aussi et surtout l’accompagnement individuel : " Au niveau de la formation, 2 filières sont proposées en lien avec le caractère rural de la régie, développe François Castagna. Le maraîchage avec un retour à la terre et à la nature et puis l’entretien des sentiers et chemins de toute la région. Mais derrière cette formation professionnelle, il y a bien sûr tout le travail social : appartenance à un groupe, gestion des tâches, des conflits, etc… Avec un objectif : que chaque stagiaire se reprenne en main et reprenne confiance en lui. "

Luigi Pizzini a terminé ses 12 mois de stages à la " Forestaille " et de son propre aveu, il n’est plus le même : " Quand je suis arrivé ici, j’étais très très très mal, confie-t-il. Mais on m’a aidé à sortir de mon enfermement, à rebondir. J’ai commencé à me sentir mieux très vite. Je me suis ouvert, j’ai écouté, j’ai parlé aussi… En fait, je me suis structuré et reconstruit. Mon passage ici m’a sauvé, j’ai maintenant confiance en moi et je suis sûr que je vais très vite retrouver du travail."