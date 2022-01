La fontaine monumentale du Mont des Arts : déjà en panne malgré une restauration à hauteur de 470.000 euros

La fontaine monumentale du Mont des Arts à Bruxelles est en panne, malgré une rénovation en profondeur à hauteur de 470.000 euros il y a quatre ans ! Cette fontaine située au pied des escaliers allant vers le Coudenberg date des années 50. C’est une des attractions du jardin. Son cachet est certain : réalisée en pierre bleue par le sculpteur Roger Jacob, elle compte neuf stèles sur lesquelles on distingue des petits poissons et des coquillages qui crachent de l’eau.

Mais voilà, comme s’en inquiète le député fédéral PS Khalil Aouasti dans une question parlementaire, "force est cependant de constater que la grande fontaine rénovée de fond en comble fonctionne de manière plus qu’aléatoire depuis lors, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que mon groupe intervient à la Chambre à ce sujet".

En mai 2017, la fontaine restaurée avait été inaugurée en grande pompe. Le chantier avait été mené par la Régie fédérale des Bâtiments. Une restauration qui devenait nécessaire après des années d’inactivité, de tags, d’actes de vandalisme… Elle n’était plus fonctionnelle depuis 2009.