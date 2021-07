La Fonderie de Couvin : faillite d'une relance industrielle soutenue par les pouvoirs publics

C'était une lueur d'espoir dans le ciel plombé de l'économie couvinoise, mais la relance des anciennes Fonderies du lion se solde par un échec. Le 3 juin dernier, le tribunal de l'entreprise de Namur a prononcé la faillite de la Fonderie de Couvin, société créée en 2017 pour relancer l'activité de fonte sur le site. A part une faible activité d'assemblage de poêles (SCJ Stove works), le site qui employait des centaines de personnes il y a quelques dizaines d'années, est aujourd'hui une immense friche industrielle, un désert économique.

Deux millions injectés par la Sogepa

Pourtant le projet de relance a été soutenu par les pouvoirs publics. La Sogepa a injecté près de 2 millions d'euros dans l'affaire, sous forme de prêts ou de participation au capital. "Malgré tous nos efforts, les commandes n'ont pas suivi, déplore Renaud Witmeur, le directeur de la Sogepa. C'est un secteur dans lequel la concurrence est forte. Et la Fonderie de Couvin n'offrait pas une gamme assez large de produits." En l'occurrence, la Fonderie de Couvin se profilait sur le créneau des pièces en fonte pour les voiries et la construction : plaques d'égout, grilles d'avaloir, chambres de visite, etc.

L'analyse de Jean-Emmanuel Gavage, le patron de la Fonderie est différente. "Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour moderniser l'usine, qui est très performante et plus écologique que la plupart des autres fonderies. Mais il aurait fallu un million de plus pour réussir la phase de commercialisation. La Sogepa a refusé de suivre ce qui était pourtant le business plan de départ. Quand vous ne vendez pas encore votre production, mais que vous devez déjà payer du personnel (ndlr 18 personnes), des crédits aux banques et les charges d'une usine, vous creusez rapidement un trou."

Un plan stratégique pour l'ensemble du site

La crise du covid, qui a éclaté en février 2020, a gelé les difficultés pendant un an dans la mesure où le personnel a été mis au chômage. Mais cela n'a fait que repousser les échéances. Et en juin, le tribunal de l'entreprise a constaté que la Fonderie était en cessation de paiement et prononcé la faillite.

Le curateur cherche un repreneur. "C'est le plan A, commente Renaud Witmeur. Le plan B, c'est le démantèlement de l'usine. Dans ce cas, nous récupérerons le terrain via l'hypothèque. Et nous pourrons compléter le projet de redéploiement de l'ensemble du site de Couvin."

Juste à côté de la Fonderie, en effet, se situe les anciennes installations de Thermic distribution (tombé en faillite en 2014), rachetées par la Sogepa en 2017. "Avec le Bureau économique de la province, explique R Witmeur, nous planchons sur un projet stratégique de reconversion pour l'ensemble du site."

Mais il est peu probable que la fonderie, qui a fait la prospérité de la région au 19e et 20e siècle, soit encore au centre du projet.