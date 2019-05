La Fondation Papillon lance un nouveau projet Cocon

Ils ont décidé de remettre ça ! Les responsables de la Fondation Papillon ont décidé de se lancer dans un deuxième projet d'envergure, alors que le premier a été inauguré voici quelques mois à peine : le projet Cocon, devenu la Maison Wauthelet. Il s'agissait de construire un bâtiment abritant une cinquantaine d'enfants venant d'institutions de la région, des enfants hébergés dans des bâtiments vétustes. Le projet était entièrement privé, financé uniquement par des dons et de multiples activités. En 6 ans, 2 millions d'euros avaient été récoltés. Il en reste un petit peu, et Denis Fontaine, le fondateur (bénévole comme toute l'équipe) de la Fondation Papillon, annonce aujourd'hui un nouvel appel à projet. « On s'est dit que si on pouvait le faire une fois, on pouvait le faire deux fois. L'intérêt de l'enfant est primoridal, et nous avons tous l'énergie suffisante pour redémarrer un nouveau projet ! ».

Des projets justement, c'est ce que demande maintenant la Fondation. « Nous devons savoir quelles sont les demandes des institutions jeunesse de la région.Nous ne sommes pas une banque, nous n'avons qu'un peu d'argent pour le moment, une petite réserve que nous allons faire grossir au fil de nos futurs évènements. Il faut donc voir ce qu'elles vont nous proposer, en sachant qu'il y aura peut-être un problème de délais ! Si leurs besoins sont immédiats, nous ne pourrons pas donner de coup de main. Notre but c'est de solliciter les foces vives de la région avec un nouveau projet qui nous plaira. Notre optique, c'est la construction d'une nouvelle structure, parce que rénover ces vieux bâtiments (où sont logés les enfants) n'est pas intéressant, il vaut mieux repartir de zéro. Mais en tenant compte des besoins spécifiques des uns et des autres, d'où cet appel à projet ! ».

Vous pouvez contacter la Fondation Papillon via leur site : www.fondationpapillon.be, que ce soit pour envoyer un dossier ou pour faire un don.