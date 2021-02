La Folklobox vous permettra de fêter chez vous le carnaval de Binche

Les festivités du carnaval de Binche auraient dû débuter dans 1 semaine. Mais vous le savez, tout a été annulé à cause de la crise Covid. Un véritable déchirement pour les habitants si attachés à leur folklore. Un couple de jeunes binchois a eu une LA bonne idée, qui recueille beaucoup de succès : ils proposent à la vente une "Folklobox", pour faire quand même – un peu – le carnaval chez soi. A l’intérieur de la boîte, de quoi faire la fête, explique Pauline Scauflaire, la conceptrice : "nous mettons de la paille, un sachet de confetti, un kilo d’oranges sanguines, une bouteille de Ruffus, des boudoirs, un accessoire miniature de Gilles et du mimosa, la fleur symbole du carnaval".

Ceux qui le souhaitent peuvent commander en plus une bière du coin et du Gin de Binche, ainsi qu’un cd avec les airs des Gilles. Le succès a été immédiat : "ah oui, les gens ont très vite réagi ! Ils trouvaient que c’étaient une bonne idée de quand même faire quelque chose, et les commandes sont arrivées rapidement ! ". 250 boîtes à ce jour, qu’il va falloir préparer à la dernière minute, pour avoir les produits les plus frais possibles. Des boîtes que les acheteurs viendront chercher, pour la plupart, à partir de vendredi, mais certaines commandes sont venues de loin, et il faudra aller les livrer ! "de Bruxelles, du Luxembourg, du Tournaisis… Il s’agit de binchois qui sont partis habiter ailleurs, mais qui veulent marquer le coup".

Tous les éléments ont été achetés dans les commerces locaux, ravis de ce coup de pouce financier inespéré. Apou Agraff, co-concepteur de la Folklobox : "le principe c’est qu’on ne commandait que chez des commerçants locaux, car nous savons à quel point l’absence de carnaval a des répercussions financières pour eux. Certains nous ont suivis tout de suite, d’autres étaient sceptiques, nous disant : "mais enfin, vous n’allez pas faire le carnaval tout de même ? ". Il a fallu les rassurer, leur expliquer le concept !". L’équipe a décidé de reverser une partie de ses bénéfices à l’Association de Défense du Folklore binchois, en soutien aux artisans du carnaval. Vous pouvez encore commander des Folklobox jusqu’à mardi soir, et des boîtes folkloriques sur le même principe seront proposées pour les autres carnavals de la région. Toutes les infos sont sur le site Facebook "Folklobox".