La Foire du Midi va-t-elle devoir déménager l'année prochaine ?

La question se pose alors que les travaux du métro Nord doivent débuter en 2020, en partie sur le tracé actuel de la Foire. Mais la Ville de Bruxelles rassure : la priorité, c'est de la maintenir dans le quartier du Midi.

En redessinant le parcours, le champ de foire pourrait être en partie déplacé vers Lemonnier ou vers l'esplanade de la gare du Midi lors de la première phase des travaux prévue entre 2020 et 2023. Un collecteur d'égout doit être déplacé. Et celui-ci se trouve juste après le pont de chemin de fer, en plein milieu de la foire.

La deuxième phase, prévue entre 2024 et 2027, est plus impactante encore. Il s'agit ici de remplacer les sorties de tram. Ici, on parle d'une éventuelle extension de la Foire vers la porte de Ninove. Toutes les solutions sont envisagées. Mais rien n'est encore tranché. La volonté affichée en tous cas est de maintenir la foire dans son quartier historique.