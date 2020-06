La foire du midi aura bien lieu cet été à Bruxelles. L’arrêté ministériel qui met œuvre les décisions du dernier conseil national de sécurité permet finalement l’organisation de foire. Dans un communiqué, la Ville de Bruxelles et les syndicats forains se réjouissent d’avoir été entendus. La foire du Midi aura lieu dès le 1er août jusqu’au 30 août 2020.

“Après ces longues semaines d’incertitude où nous nous sommes battus pour son maintien, c’est une réjouissante nouvelle pour la dynamique économique de notre Ville, de ses quartiers commerçants et pour les forains”, se réjouit Fabian Maingain, échevin des affaires économiques.

La sécurité sanitaire au cœur du dispositif

Le dispositif sanitaire sera similaire à celui mis en place sur les marchés depuis leur réouverture. Avec notamment, la mise en place d’un sens de circulation avec des stewards à chaque entrée et sortie de la Foire ainsi qu’un dispositif de comptage à l’entrée et à la sortie encadré de barrières nadars afin de gérer l’affluence et le nombre de personnes à l’intérieur. Il y aura également un protocole sanitaire pour chaque attraction : désinfection des manèges après chaque utilisation, masque obligatoire pour les forains...

"Cela nous paraissait impossible mais on la fait. Les Bruxellois et tous les Belges pourront à nouveau profiter des attractions et manger des smoutebollen avec bien entendu toutes les mesures sanitaires pour garantir la sécurité de nos visiteurs", se réjouit Patrick de Corte, le représentant des Forains.