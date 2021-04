La Foire de Libramont est annulée pour la deuxième fois

Comme en 2020, la Foire Agricole et Forestière de Libramont est annulée. Cet événement phare de la région doit, à nouveau, fermer ses portes.

La Foire, c’est plus de 200.000 visiteurs et surtout la plus belle des vitrines pour les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs de Wallonie.

Les organisateurs ont réfléchi à de nombreuses solutions pour tenter de faire à nouveau vivre la Foire cette année mais les consignes sanitaires ont eu raison des solutions envisageables. Comme l’explique Natacha Perat, Directrice de la Foire. "Nous avons beaucoup travaillé à imaginer un évènement test d’un autre format pour pouvoir remplacer la Foire au mois de juillet. Nous avons réétudié les reports et les déplacements pour arriver à la conclusion, après le CODECO du 23 avril, qui donnait zéro perspective pour les rassemblements d’été que ce n’était pas sérieux et que ce n’était pas non plus respectueux vis-à-vis de nos clients de les plonger dans l’attente. Nous avons fait ce choix difficile, douloureux et émotionnellement compliqué. Mais il s’agit d’un choix de raison. Nous voulons vraiment que nos efforts se concentrent sur l’édition 2022".

Fin mai, les inscriptions seront ouvertes pour la prochaine édition de la Foire de Libramont, dont les dates ont été fixées du 29 juillet au 1er août 2022, ainsi que pour Demo Forest, qui aura lieu dans la foulée, les 2 et 3 août 2022 à Bertrix.