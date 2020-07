La Foire de Libramont annulée, c'est toute une région qui souffre et qui est impactée

Ce vendredi matin à 10h, aurait dû débuter la 86 ème édition de la Foire Agricole et Forestière de Libramont. Or la Foire, chaque année, attire plus de 200.000 visiteurs. Le coronavirus aura entraîné, cette année, son annulation. Pour toute la région du Centre-Ardenne, c'est une perte importante et ce à tous points de vue. C'est le cas notamment pour les exposants.

Marc Lecomte habite Ste Ode, à quelques kilomètres à peine de Libramont et il gère une coopérative fromagère qui a son stand habituellement au sein de l'Ardenne Joyeuse... Ce matin, il aurait dû être sur son stand pour veiller à ce que tout soit prêt pour proposer sandwiches et tartiflette aux visiteurs de la Foire... Mais Marc Lecomte relativise aujourd’hui les conséquences de la non-organisation de la foire pour sa coopérative de fromages bio : "Les conséquences financières sont importantes, admet Marc, mais l’événementiel au sens large, ne représente que 10-15% de notre chiffre d’affaires. On se base sur autre chose pour pouvoir continuer voire rebondir. Nous livrons par exemple à domicile, ce que nous n’avions jamais fait auparavant et il y a les marchés de producteurs qui ont repris et la vente chez les grossistes."

Mais le fait que la Foire de Libramont n'ait pas lieu suscite aussi chez Marc, une certaine émotion… "C’est un pincement au cœur aussi pour tous les gens de la région qui vivent de la Foire de manière directe ou indirecte." La bourgmestre de Libramont, Laurence Crucifix, le confirme c'est toute la région qui d'habitude vit au rythme de la foire. "A Libramont et dans les communes voisines, c’est le secteur Horeca qui est directement concerné par la Foire mais aussi tous les gîtes. On a énormément de gîtes dans les environs. C’est quand même toute une région qui est bouleversée et a un petit goût de trop peu !"

Mais la bourgmestre de Libramont, Laurence Crucifix et Marc Lecomte, le producteur de fromages bio se rejoignent pour dire que l'annulation c'était la bonne décision. "Plus les jours avancent et plus je pense que les décisions qui ont été prises étaient les bonnes", commente la bourgmestre. Et dans la foulée, elle a aussi annulé la kermesse qui accompagne chaque année la Foire "où après quelques verres, on risquait d’oublier les consignes de sécurité !"

Laurence Crucifix ajoute que les comités des autres villages lui ont emboîté le pas et annulé les réjouissances annuelles… Quant à Marc Lecomte, il estime qu’il faut rester serein, mûrir de nouveaux projets pour le futur et rebondir dès que ce sera possible… "Mais pour l’heure, restons prudents, respections les consignes, parce qu’il n’y a que ça qui nous sauvera pour pouvoir redémarrer…", conclut Marc Lecomte.