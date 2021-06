La Foire de Bruxelles démarrera le 17 juillet à son emplacement habituel

La Ville de Bruxelles a tranché. Après consultation des forains, la date de la traditionnelle Foire du Midi a été fixée. Elle se déroulera du 17 juillet au 22 août le long du boulevard du Midi, entre la Porte de Hal et l'Institut des Arts et Métiers. La Ville a pu trouver un mode d'organisation permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Au nom des forains, Patrick De Corte s'est déclaré "heureux de refaire la Foire du Midi, qui nous a manqué l’année passée, de reprendre nos activités et d’accueillir les Belges, les Bruxellois et les visiteurs dans un dispositif alliant sécurité sanitaire et convivialité.”