La Foire agricole de Libramont s'est terminée avec près de 204.000 visiteurs au compteur

Quelques milliers de moins que l’an dernier. Là encore, la chaleur y est sans doute pour quelque chose, mais ne pinaillons pas : les organisateurs ont le sentiment du devoir accompli, eux qui œuvrent à une cohabitation optimale entre l’agriculture urbaine et rurale.

"C’est une édition de succès, de qualité de visiteurs, du thème très fédérateur qu’on a pu décliner dans plein d’activités et plein d’actions, qui aurait pu être clivant et qui aurait finalement pu écarter les agriculteurs ruraux des urbains, déclare Natacha Perat, directrice de la foire. Mais finalement, on s’est bien rendu compte qu’il y avait une grande collaboration qui naissait entre ces deux mondes."

L’idée était vraiment de compléter ces deux types d’agricultures. "Pour nous, il n’y a pas deux types d’agriculture, il n’y en a qu’une. On a plein d’experts du vivant. Nous, ce qu’on cherche à faire, c’est vraiment de mettre en connexion les gens, le producteur avec le consommateur, de mettre en connexion des producteurs qui ne se connaissent pas. Je pense que cette foire-ci le symbolise à plein d’endroits. 203.852 visiteurs, c’est un peu moins qu’en 2017, mais qu’on parle de la quantité ou de la qualité, vous avez des organisateurs ravis devant vous."

La foire se prolonge avec un rendez-vous plus professionnel aujourd’hui : la journée de l’herbe et des prairies, à quelques kilomètres de Libramont.