La Flandre a terminé l'année avec un peu plus de 190.000 demandeurs d'emploi

La Flandre comptait fin décembre 190.537 demandeurs d'emploi inoccupés, a indiqué mercredi la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits. Il s'agit d'une augmentation de 6,5% par rapport à la même période l'année précédente.

La hausse du nombre de demandeurs d'emploi se situe principalement dans la tranche d'âge de 25 à 55 ans (+10% environ) ainsi que chez les personnes moyennement et hautement qualifiées (+10%).

Le nombre de demandeurs d'emploi à longue durée (un à deux ans) a fortement augmenté, de 22,7%, par rapport à la fin 2019. La Flandre compte aussi 62.900 personnes qui recherchent un travail depuis plus de deux ans (+8%). Des hausses qui préoccupent la ministre. "C'est inquiétant parce que plus le temps de recherche d'un emploi s'allonge, plus il est difficile de sortir du chômage. Les personnes s'éloignent du marché du travail."

Elle a mis en exergue un accord conclu avec les partenaires sociaux qui permet de maintenir ce lien grâce à des formations, des stages et des orientations.

La ministre Crevits s'attend également à ce que l'impact précis de la crise sanitaire ne devienne clair que plus tard. Le deuxième confinement n'a pour l'instant pas occasionné de grands changements.