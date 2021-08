La fermeture de certains centres hainuyers n’entravera pas la poursuite de la vaccination

La grosse phase de vaccination de la population touche tout doucement à sa fin en Wallonie. 80% de la population adulte a reçu sa première dose et 78% a reçu les deux doses. Du coup, seize centres ferment leurs portes ces jours-ci. C’est le cas au Sporting de Charleroi par exemple ou à Binche. Mais, rassurez-vous, d’autres vont rester ouverts dans le Hainaut comme nous l’explique Lara Kotlar, la porte-parole de l’Aviq, l’organisme wallon en charge des vaccinations : " Il y a sept centres qui vont rester ouverts dans le Hainaut. Dans les gros centres majeurs, on aura Charleroi (CEME), Tournai et Mons. Ils vont rester ouverts encore quelques jours en configuration maximale, c’est-à-dire six jours par semaine. Par contre, ils passeront en ouverture du vendredi et samedi à partir du 6 septembre jusqu’au 30 octobre normalement."



Pour ce qui est de la vaccination des étudiants, l’accent va être mis sur les 17-34 ans où le taux de vaccination n’est pas encore assez élevé. Trois antennes fixes seront installées au sein des universités et, dans le Hainaut, des antennes mobiles vont tourner. Lara Kotlar précise : " Il y aura quatre antennes mobiles de proximité autour des hautes écoles et, donc, il y en aura une qui circulera à Mons, à Charleroi et dans la région du Centre. La logique, c’est de pouvoir proposer la vaccination aux étudiants qui le souhaitent mais aussi de remettre l’accent là où on peut encore vacciner, où il y a encore un appel à vaccination à lancer. Il ne faudra pas nécessairement s’inscrire mais toutes les informations pratiques se trouvent sur le site web ‘Je me vaccine.be’ puisque là tous les horaires seront renseignés. Donc l’information elle est là et elle est à jour. Et on pourra se présenter avec ou sans rendez-vous."



Et pour être complet, sachez que les personnes immunodéprimées vont recevoir une troisième dose dès ce mois de septembre. Elle sera faite par leur médecin généraliste. Ces personnes à risque seront contactées directement par leur docteur.