La femme de l'épicier afghan de Schaerbeek a pu quitter Kaboul et rentrer en Belgique

Au mois d'août de cette année, nous vous racontions l'histoire d'Abdul Samadi , jeune réfugié afghan établi à Schaerbeek depuis 2013. Gérant d'une épicerie dans le quartier d'Helmet, il avait envoyé son épouse, Muqadas, à Kaboul le 12 août pour prendre des nouvelles de sa mère tombée malade. Quelques jours plus tard, les Talibans faisaient leur entrée dans la capitale afghane, semant la panique dans une partie de la population.

Muqadas Samadi se retrouve alors coincée à Kaboul auprès de sa belle-mère et de sa belle-soeur. Aucun homme n'étant présent dans leur entourage, les trois femmes craignent de ne pas pouvoir sortir de chez elles, notamment pour se ravitailler en eau et en nourriture, les Talibans n'autorisant pas les déplacements des femmes afghanes hors la présence d'un homme.

A Schaerbeek, Abdul Samadi s'inquiète. Des habitants de son quartier lancent une pétition pour demander aux autorités belges de rapatrier sa femme et les membres de sa famille. Titulaire d'un titre de séjour en Belgique en bonne et forme, Muqadas aurait pu être considérée comme prioritaire en vue d'un rapatriement par les autorités belges. Mais le pont aérien avait été rapidement interrompu et l'épouse d'Abdul Samadi était restée sur le carreau.