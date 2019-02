La famille de Patrick Vanderlinden dépose une plainte

Patrick Vanderlinden avait avoué avoir tué Louise Lavergne, étudiante française à Liège. En juin dernier, il s'est donné la mort en prison.

Aujourd'hui, sa famille veut comprendre ce qui s'est passé. La prison était en grève ce jour là. La famille du meurtrier a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger.

"Nous nous tournons vers un juge d’instruction qui pourra trouver les voies et moyens pour faire toute la lumière sur cette affaire, pointer d’éventuelles responsabilités, mettre le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements, peut être à l’origine de cette disparition brutale. En 2017, le taux de suicide en prison, en Belgique, était le plus haut d’Europe et il est encore accentué en période de grève. Dans ces conditions, il est inutile de vous dire que les soupçons et les interrogations de mes clients prennent une résonance toute particulière. Le suicide de monsieur Vanderlinden permet peut-être d’établir une corrélation directe entre la survenance des grèves et l’insécurité dans les prisons durant ces périodes chahutées où on travaille en effectif réduit, parfois au mépris des droits humains", explique François Dessy, avocat de la famille Vanderlinden.