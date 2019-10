La façade nord de l'église Sainte-Catherine va être restaurée

Cela fait longtemps que ses pierres, noircies par le temps et la pollution, n’attiraient plus les photographes. Si la façade ouest, celle de l’entrée principale, a retrouvé son éclat depuis quelques années, la façade nord, elle, semblait avoir été oubliée. Le chantier de rénovation devrait pourtant être lancé dans un futur proche. Beliris (Le Fonds fédéral qui finance des travaux en région bruxelloise) annonce que les maçonneries, les portes et vitraux, ainsi que les jardinets qui longent l’édifice, devraient faire prochainement l’objet d’une importante restauration. Des travaux estimés à 4,3 millions d’euros.