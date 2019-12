La directrice de la prison de Jamioulx victime d'une tentative d'assassinat par un détenu

Une agression a été commise dimanche matin au sein de la prison de Jamioulx, sur la directrice de l’établissement pénitentiaire, indique le parquet de Charleroi. Le juge d’instruction était encore sur place en début d’après-midi.

L’agresseur est un détenu de la prison. Il a attaqué vers 11 heures du matin la directrice ainsi qu’un gardien "lors d’un rapport disciplinaire", indique Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.

Le détenu s’est présenté dans le local où le rapport disciplinaire devait se faire. "Lors de son entrée, il fait mine d’aller dire bonjour à une gardienne. À cet instant, il empoigne la directrice et lui porte des coups avec une arme artisanale au niveau du cou et dans le bas du dos", explique-t-il. Sept coups au total auront été portés, à l’aide de deux morceaux de Plexiglas et d’une lame de rasoir.

C’est finalement grâce à l’intervention d’autres gardiens que la directrice s’est extirpée des mains de son agresseur, "dont la détermination a pu être constatée sur les images des vidéos", ajoute Vincent Fiasse. Un gardien a lui aussi été blessé au niveau du bras lors de l’agression.

Le détenu sera transféré dans une autre prison

L’auteur était un détenu de l’établissement depuis 2014. "Il avait déjà été condamné, alors qu’il était en détention préventive, en 2015, pour des faits de prise d’otage et de vol avec violence, explique le procureur du Roi. Il a encore été condamné le 30 septembre 2019 pour des faits de vol avec violence à quinze ans d’emprisonnement. Il est actuellement en appel de cette condamnation."

L’agresseur sera prochainement transféré dans un autre établissement pénitentiaire. On ignore à l’heure actuelle quelles étaient ses intentions. Une enquête a été confiée à la Police fédérale, tandis que le juge d’instruction a été saisi pour tentative d’assassinat et pour coups et blessures volontaires à l’encontre du gardien.