La direction française de Nexans confirme que le site de Dour a encore de l'avenir

La procédure Renault a démarré chez Nexans, à Dour. On en est au stade de l'information du personnel.

La semaine dernière, le fabricant français de câbles annonçait la suppression de 900 emplois en Europe. A Dour, 22 travailleurs sont concernés.

La direction française signale aussi que l'usine de Dour a encore de l'avenir. Si l'on en croit la direction de Nexans, on va donc encore fabriquer des câbles à Dour. Le site devrait abandonner certains produits qui ne fonctionnent pas bien et se concentrer sur des productions plus performantes. Mais les pertes d'emploi semblent inévitables.

Et l'ambiance au sein de l'entreprise ?

La semaine dernière, c'était la douche froide : le personnel a dû digérer l'annonce de ces 22 pertes d'emploi. Cela concerne 16 ouvriers et 6 employés et cadres. Il n'y a pas eu de grève. Le travail a continué et les clients ont été servis. Une attitude qui a été saluée par la direction française.

Restent les nombreuses questions sur ce qui va arriver aux personnes qui partent. Prépensions ? Reclassement sur d'autres sites ou chômage ? On ne le saura que dans les mois à venir.

L'usine Nexans de Dour occupe actuellement 190 personnes.