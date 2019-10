La direction du PS bruxellois au complet : "les divisions existent, mais il ne faut pas les exagérer"

La direction de la Fédération bruxelloise du PS est désormais au complet. Martin Casier et Isabelle Emmery ont été désignés mercredi soir, à huis clos, à la vice-présidence du PS bruxellois. Ils épauleront Ahmed Laaouej, élu de justesse président par les militants ce week-end, face à Rachid Madrane.

Ce trio, c’était l’équipe souhaitée par le nouveau président. La soirée de mercredi, dans une salle pleine à craquer des Mutualités socialistes, apparaissait dès lors comme une manière de jauger l’ampleur des divisions internes apparues au grand jour à l’occasion de cette campagne électorale.

Deux candidats pour deux postes

Au terme d’un vote des délégués de sections locales, Isabelle Emmery (75% des voix) et Martin Casier (77% des voix) l’emportent largement. "C’est la démonstration que le rassemblement a lieu", entame Martin Casier.

Quand on lui fait remarquer qu’un quart des délégués, tout de même, n’a pas voulu soutenir les deux candidats qui se présentaient sans concurrence, suite au désistement, mardi, de Catherine Moureaux et Karine Lalieux, il répond : "on peut toujours être l’esprit chagrin et se dire qu’il aurait été mieux d’avoir un peu plus de voix. Mais le chemin du rassemblement prend toujours un peu de temps."

Le jeune député bruxellois voit dans la salle comble un bon signe. "Il y a eu des applaudissements pour tout le monde. Les divisions existent bien sûr, mais il ne faut pas les exagérer. Nous sommes tous socialistes, on va se rassembler autour de ces valeurs-là. Nos ennemis, ils sont à l’extérieur du parti, pas à l’intérieur."

Dans une optique d’apaisement et de dialogue, le trio Laaouej-Casier-Emmery va rapidement entamer un tour de toutes les sections locales.