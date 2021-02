La députée Joëlle Maison a roulé avec un véhicule non assuré : la justice demande la levée de son immunité parlementaire

Nous sommes au printemps 2020, lors du déconfinement. Joëlle Maison doit effectuer un déplacement. Elle n’a pas de voiture "depuis trois ans. Je prends habituellement les transports en commun, le vélo, le taxi". Ce jour-là, elle emprunte la voiture d’une connaissance. Elle se gare chaussée de Charleroi et commet une infraction. "Je stationne, en partie, sur un emplacement taxi", nous confie-t-elle. L’arrêt "ne dure que trois minutes". Trois minutes suffisantes pour être verbalisée.

Le Parlement bruxellois et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont devoir mettre en place, chacune de leur côté, une commission des poursuites. But, a appris la RTBF : traiter une demande de levée d’immunité visant la députée Joëlle Maison (DéFI) . Celle-ci doit comparaître devant le Tribunal de police de Bruxelles après avoir conduit un véhicule non assuré.

Comme on peut le lire dans l’article 43 du règlement du Parlement bruxellois, "une commission des poursuites composée de quinze membres […] est chargée d’examiner les demandes d’autorisation de poursuites d’un membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou les demandes de suspension des poursuites déjà engagées".

Avant de prendre sa décision, "la commission entend le membre intéressé s’il en fait la demande ou si elle l’estime nécessaire. Le membre peut se faire représenter par un de ses collègues ou assister par un avocat."

J’espère qu’il comprendra que j’étais de bonne foi

Les conséquences de l’infraction sont minimes et n’impliquent que Joëlle Maison et le propriétaire du véhicule. Il n’empêche : ce sont deux assemblées, celle du Parlement bruxellois présidée par Rachid Madrane (PS) et celle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles présidée par Rudy Demotte (PS) qui vont devoir mettre en branle leurs services.

"J’aimerais faire lever volontairement mon immunité", explique Joëlle Maison. "Mais c’est impossible. Je suis sereine quant à mon passage devant le tribunal. J’espère qu’il comprendra que j’étais de bonne foi. Par contre, cette procédure va générer une perte de temps et d’énergie dans deux parlements pour quelque chose qui aurait pu être réglé avec mon accord."

Sanctions

A quoi sert l’immunité parlementaire, se demande la mandataire originaire d’Uccle ? "Oui, cela peut se comprendre qu’on est traduit devant le tribunal correctionnel ou les assises. Mais ici, c’est un principe moyenâgeux. J’aurais aimé comparaître devant le tribunal de police comme n’importe quel autre justiciable."

Joëlle Maison risque une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois, une amende de 800 à 8000 euros et une interdiction de conduire de huit jours à cinq ans.

Ce dossier n’est pas sans rappeler celui de la levée de l’immunité de Georges Dallemagne. Il y a un an, la Chambre décidait de lever l’immunité du député cdH suite à une infraction de roulage (un excès de vitesse et une amende impayée). A la même époque, l’assemblée maintenait celle du député Jean-Marie Dedecker (LDD) accusé de propos calomnieux et harcèlement par une ancienne échevine de Middelkerke.