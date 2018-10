La délinquance est en baisse dans les 19 communes bruxelloises

Selon le dernier rapport annuel de Bruxelles Prévention et Sécurité, la criminalité baisse dans les 19 communes.

Les chiffres se rapportent à la délinquance enregistrée par les services de police. Ils sont donc tributaires de la propension des victimes à porter plainte.

Sur la période 2007-2016, la tendance est clairement à la baisse, malgré une augmentation de la population de 15%.

"La criminalité enregistrée baisse dans toutes les communes bruxelloises, déclare Christine Rouffin, directrice de l'observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité. Globalement, cette baisse est de 22%. Ce qui est d'autant plus significatif au regard de l'augmentation de la population."

La délinquance n'est pas uniformément répartie sur le territoire bruxellois. Le centre est plus touché que la deuxième couronne.

Et cinq quartiers totalisent plus de 1500 faits par an. "Les quartiers Brabant, Grand Place, Cureghem-Bara, Porte de Hal, Matongé. Ensuite, de nombreux quartiers totalisent plus de 1000 faits enregistrés. De manière globale, la dualisation territoriale se traduit par des valeurs de criminalité enregistrées moins élevées dans les communes de la périphérie."

Si la délinquance diminue à Bruxelles, certains phénomènes s'affichent malgré tout à la hausse. Il s'agit du tapage nocturne, de la fraude informatique, de la détention de drogue et des vols de vélos (véritable fléau avec quelque 33.000 faits enregistrés).