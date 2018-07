La danse-portage, une activité "post grossesse" pour renforcer le lien avec votre bébé

Cette nouvelle discipline nous vient des Etats-Unis. Elle a pour objectif de renforcer le lien entre un bébé et sa maman ou son papa. Le parent porte son enfant grâce à une écharpe et l'emporte avec lui dans des mouvements de danse.

Une initiation était donnée ce week-end au Monde de Rosy, à Soignies. Nous nous y sommes rendus.

Emma, Elias et Aude ont entre 3 et 12 mois. Enveloppés dans une écharpe de portage, ils se laissent bercer par les mouvements de danse de leur maman. "Ce n’est pas toujours évident car ils sont encore petits pour rentrer dans l’activité. C’est donc quelque chose à répéter mais c’est agréable. Et puis, le fait d’être en contact avec d’autres enfants, c’est intéressant également."

Pour leur premier cours, les duos sont encadrés par Virginie, une jeune maman convaincue des bienfaits de la danse-portage. "Le balancement fait partie intégrante des mouvements. Généralement, après la grossesse, les parents ont envie de refaire une activité tout en restant en lien avec son enfant. C’est justement ce que l’on propose ici, c’est bien mis en avant."

Après les premières minutes de balancement instinctif, les mamans accélèrent le rythme et se lancent dans une petite chorégraphie.

La séance terminée, bébés et mamans sont souriants et prêts à recommencer. "Pourquoi pas ? Mais à la maison alors, de manière plus spontanée parce je me sens un peu ridicule (rires). Non, plus sérieusement, je sens que ça fait du bien à mon bébé."