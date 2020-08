« La Dalle », une découverte de Bruxelles par ses restaurants pour soutenir l’Horeca

Le secteur touristique et l’événementiel bruxellois sont très impactés par la crise sanitaire. Les acteurs du secteur se réinventent pour tenter de garder la tête hors de l’eau.

C’est le cas d’une petite société d’événementiel. Elle organise dorénavant une visite du centre de Bruxelles à la découverte des bonnes adresses gustatives. Nom de code du projet : La Dalle. "Parce qu’il faut avoir la dalle" plaisante Thierry D’Ottreppe de Balance Event Design, "C’est clair l’HoReCa, c’est un secteur qui est fragilisé, on trouvait que c’était important de pouvoir le soutenir parce qu’on a envie de pouvoir continuer à aller dans les bonnes adresses qu’on présente ici. C’est difficile pour tout le monde. Au lieu de devoir choisir un restaurant, on peut en aider cinq en un seul coup".

Une promenade à travers le centre-ville

Le rendez-vous est fixé au pied du Palais de Justice, sur la Place Poelaert et son point de vue sur la ville. Un verre à la main, le moment de s’installer sur un transat. Un petit briefing avant le départ. "Le parcours dure deux heures et comprend une boisson et quatre plats cuisinés par quatre restaurants". Une balade gustative de près de quatre kilomètres à travers la ville pour une découverte de restos et des quartiers emblématiques de Bruxelles."J’habite à Bruxelles depuis 15 ans, je n’ai pas grandi ici, donc il y a plein d’endroits que je n’ai pas pris le temps de visiter. L’idée de faire une balade et de découvrir la ville en mangeant je trouve cela assez chouette", se réjouit Isabelle, l’une des participantes.

L’un des restaurants du parcours s’appelle "Pois Chiche", un établissement street food venu tout droit du Moyen-Orient, situé Place de la Chapelle. "C’est une chouette initiative. Avec le corona, ça nous aide à remplir le petit trou, pour l’instant, ça ne fait que démarrer mais on croit que ça va bien marcher plus tard", explique Yessen Malouf, le propriétaire de l’établissement.

Le prix de cette balade gustative : 32 euros par personne.

Pour les intéressés : www.ladalle.brussels