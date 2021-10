La CSC mène une action au guichet de la gare de Binche, fermé dès le 1er novembre

Les militants de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ont déposé symboliquement, vendredi matin, une couronne de fleurs en face du guichet de la gare de Binche, appelé à baisser définitivement le volet le 1er novembre. Le syndicat chrétien entend ainsi dénoncer la décision, pris en février par la SNCB, de fermer progressivement 44 guichets au cours de l'année 2021, dont une dizaine dans le Hainaut.

La CSC a regretté la disparition de contacts humains dans les gares, où les préposés au guichet seront remplacés "par des automates et des smartphones". Le syndicat chrétien plaide pour le maintien "d'un vrai service public dans les gares et la redéfinition de leur rôle sociétal".

Au terme des fermetures programmées, 16% des gares disposeront encore de guichets, soit 91 sur 550 gares et arrêts de train.

Selon la SNCB, la vente via les canaux numériques, en ce compris les automates présents dans toutes les gares, représentait plus de 75% des ventes, tandis que les guichets de certaines gares restaient inactifs entre 60% et 92% du temps, entraînant un coût de transaction plus élevé que le prix d'un ticket.