La Croix rouge installe un centre pour demandeurs d'asile dans l'ancienne caserne de Jambes

Les derniers militaires ont à peine tourné les talons que la caserne de Jambes va déjà retrouver de nouveaux occupants. Le premier février prochain, le bâtiment accueillera 250 demandeurs d'asile. Ce nouveau centre sera géré par la Croix rouge, qui recrute d'ailleurs activement du personnel pour encadrer les réfugiés : assisants sociaux, infirmières, jusristes...

A terme, la caserne devrait accueillir plus de 500 demandeurs d'asile. Les bâtiments de Jambes sont vastes et fonctionnels : dortoirs, cuisine, salles de sports... Fedasil a sauté sur l'opportunité car le nombre de demandeurs d'asile est reparti à la hausse depuis le printemps dernier. Et après avoir fermé plusieurs centres, l'administration chargée de l'accueil des réfugiés en Belgique doit trouver dare dare des nouveaux bâtiments.