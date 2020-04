La crise sanitaire aura-t-elle raison des voitures partagées ?

C’est un secteur parmi d’autres qui pâtit de la crise actuelle : celui des voitures partagées. Elles restent disponibles, pour les urgences et les déplacements nécessaires. Mais évidemment, depuis le début du confinement elles sont très peu utilisées.

" D’habitude, en semaine nos voitures sont utilisées en moyenne huit heures par jour. Maintenant c’est moins d’une heure par jour ", précise Frédéric Van Malleghem, patron de la société de voitures partagées Cambio. " Les personnes qui utilisent Cambio sont celles qui peuvent se passer d’une voiture la plupart du temps. Elles l’utilisent pour des raisons de loisirs ou pour faire de grandes courses. Aujourd’hui, plus de loisirs. Elles vont réserver leur voiture une ou deux fois par mois pour faire leurs grandes courses. "

Des voitures huit fois moins utilisées qu’en temps normal

Le week-end, les voitures Cambio sont encore bien plus statiques. " D’habitude, le week-end nos voitures tournent plus de douze heures par jour. Aujourd’hui c’est une demi-heure environ. On voit aussi que nos clients ne sortent plus des grandes villes. Cela démontre que les consignes sont respectées et c’est tant mieux ! ", estime Frédéric Van Malleghem.

La société a néanmoins maintenu son offre de location pour permettre les déplacements urgents ou indispensables et pour les professions médicales notamment.

Les nouvelles étaient particulièrement bonnes… avant la crise du coronavirus

Pour assurer la sécurité des usagers, des mesures strictes d’hygiène sont respectées. " Nos équipes n’arrêtent pas de tourner sur le terrain pour nettoyer les voitures. En général il y a un laps de temps de plus de 24 heures entre chaque utilisation ".

La société a aussi fait appel au sens de la responsabilité de chacun. " Nettoyer soi-même le volant ou le pommeau de vitesse. Ce sont des gestes qui doivent être des réflexes maintenant dans tout ce qui est transport en commun ou lieux partagés. "

12% de croissance à Liège avant la crise

Comment le patron de cette société belge imagine-t-il l’avenir ? " Les nouvelles étaient particulièrement bonnes… avant cette crise du coronavirus ", indique le patron de Cambio. La société était en pleine expansion dans certaines villes Walonne comme Liège et Namur. " A Liège nous avions une croissance nette de plus de 12% l’année dernière ".

Le paramètre santé publique sera au centre des préoccupations encore pour de longs mois.

Mais Frédéric Van Malleghem se dit plutôt confiant quant à la sortie de crise. Il compte sur la " solidarité économique " et ne se fait pas de souci quant à la solidité de son entreprise. " On est une société atypique. Depuis que Cambio fonctionne l’ensemble des bénéfices ont été mis en réserve et pas distribué à un actionnaire. Donc nous avons des réserves pour affronter cette crise. Des réserves qui normalement étaient là pour innover ou investir de nouvelles zones. Elles serviront finalement à traverser cette crise ".

Mais qu’en est-il de la demande ? Après cette crise sanitaire, les Belges seront-ils toujours enclins à emprunter les transports en commun, à partager leurs voitures ? Là encore, Frédéric Van Malleghem veut y croire, même s’il le consent : il va falloir se réinventer. " Le paramètre santé publique et hygiène sera au centre des préoccupations de nombreux chefs d’entreprise encore pour de longs mois. "